На "Укрспирті" викрили махінації з паливом: 7 осіб отримали підозру

Правоохоронці викрили схему реалізації на ДП "Укрспирт" котельного коксохімічного палива за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

За даними слідства, у 2017-2020 роках ДП "Укрспирт" оголосило тендери на закупівлю котельного коксохімічного палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Вони поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Для створення видимості прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь технічних учасників.

Державному підприємству "Укрспирт" завдано збитків на суму понад 55 млн грн.

Правоохоронці 30 травня повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) сімом особам, причетним до схеми. З них троє на момент скоєння злочину працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт".

Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Двох осіб (колишнього начальника управління ДП та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств) затримали.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки України арештували понад 88 000 літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів (ЛГВ), майже 17 000 літрів спирту, лінії розливу та пакування ЛГВ, 11 резервуарів для виготовлення та зберігання ЛГВ на підприємстві "Укрспирту".