На Вінниччині чоловік вербував українських "тюремників" до ПВК "Вагнер"

Служба безпеки заблокувала у Вінниці канал "рекрутингу" колишніх в’язнів до лав російської приватної військової компанії "Вагнер".

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті спецоперації на території обласного центру затримано російського агента, який підбирав "кандидатів" та вербував їх до окупаційного угруповання.

За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному "рекруту" грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тис. дол. на місяць.

За даними слідства, агентом окупантів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

"Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання "Вагнера" і запропонував свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні СБУ.

За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії РФ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з "вагнерівцем".

"Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Раніше співробітники СБУ під час контрдиверсійних заходів на Донеччині затримали ворожого поплічника. Зловмисником виявився мешканець Слов’янська, який восени минулого року почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора.