На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині, який замовив вбивство свого колеги, депутата цієї ж місцевої ради. Йому вже повідомили про підозру в організації замаху на вбивство. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, і додали, що затриманий був членом забороненої проросійської партії "ОПЗЖ.

Слідчі встановили, що кілька місяців тому батько затриманого конфліктував із жертвою і через місцеву раду намагався вирішити особисті і комерційні питання, пов'язані із відведенням земельних ділянок для будівництва.

Син вирішив допомогти батькові і замовив вбивство представника постійної земельної комісії Жмеринської міської ради, який ніяк не хотів "йти на контакт" з батьком.

Він знайшов посередників, яким було надано завдання відібрати виконавців цього злочину. Замовне вбивство він оцінив у 8,5 тисяч доларів.

Під час спеціальної операції, працівники ДБР імітували вбивство депутата. Були зроблені постановочні фотографії, які посередник показав замовнику. Після отримання оплати за вчинений злочин, організатор був затриманий.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та в авто затриманого, а також у можливих співучасників цього злочину. Під час обшуків була вилучена зброя, гроші та інші матеріальні докази, які підтверджують злочинні наміри осіб, залучених до цього інциденту.

У ДБР додали, що батько затриманого також є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої "Партії регіонів" та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої "ОПЗЖ". Однак чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України, а його інтереси представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.