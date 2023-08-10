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Злочинність
Дата публікації

На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата

На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата
Чоловіку загрожує довічне ув’язнення. Фото: ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині, який замовив вбивство свого колеги, депутата цієї ж місцевої ради. Йому вже повідомили про підозру в організації замаху на вбивство. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, і додали, що затриманий  був членом забороненої проросійської партії "ОПЗЖ.

Слідчі встановили, що кілька місяців тому батько затриманого конфліктував із жертвою і через місцеву раду намагався вирішити особисті і комерційні питання, пов'язані із відведенням земельних ділянок для будівництва.

Син вирішив допомогти батькові і замовив вбивство представника постійної земельної комісії Жмеринської міської ради, який ніяк не хотів "йти на контакт" з батьком.

Він знайшов посередників, яким було надано завдання відібрати виконавців цього злочину. Замовне вбивство він оцінив у 8,5 тисяч доларів.

Під час спеціальної операції, працівники ДБР імітували вбивство депутата. Були зроблені постановочні фотографії, які посередник показав замовнику. Після отримання оплати за вчинений злочин, організатор був затриманий.

Фото 2 — На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата
Фото 3 — На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата
Фото 4 — На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата
Фото 5 — На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата
Фото 6 — На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата
Фото 7 — На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата
Фото 8 — На Вінниччині ДБР затримало сина екснардепа-регіонала, який замовив вбивство депутата

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та в авто затриманого, а також у можливих співучасників цього злочину. Під час обшуків була вилучена зброя, гроші та інші матеріальні докази, які підтверджують злочинні наміри осіб, залучених до цього інциденту.

У ДБР додали, що батько затриманого також є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої "Партії регіонів" та чинним депутатом Жмеринської міськради від забороненої "ОПЗЖ". Однак чоловік ще на початку повномасштабного вторгнення Росії виїхав з України, а його інтереси представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор:
Тетяна Гойденко