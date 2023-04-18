На Вінниччині затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки

Служба безпеки затримала ще одну пособницю РФ під час комплексних заходів на Вінниччині.Зловмисницею є 30-літня донька колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому СБУ раніше вже повідомила про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після захоплення селища зловмисниця однією з перших підтримала російських загарбників і добровільно вступила до лав місцевої окупаційної адміністрації.

"За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею "відділу", де вона займалася запровадженням освітніх "стандартів" РФ на території захопленої громади", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисниця змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

Крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини.

"Задокументовано, що наприкінці липня минулого року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою "Ми разом з Росією".На ньому учасники схвалили так звану "декларацію розвитку регіону", яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ", - повідомили в СБУ.

Там додають, що після визволення правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора).Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Наразі триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше СБУ у Чорнобаївці затримала ворожого поплічника, який розквартировував у селищі окупантів.