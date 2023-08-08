На Вінничині банда рецедивістів пограбувала агрофірму: їх жорстко затримали по гарячих слідах (ФОТО, ВІДЕО)

Поліція з задіянням спецназу по гарячих слідах затримала 8 серпня на території Київської області чотирьох раніше судимих бандитів, що кількома годинами раніше вчинили розбійний напад на сільськогосподарське підприємство на Вінничині.

Як повідомляє Головне управління поліції у Вінницькій області, інформація про правопорушення надійшла на спецлінію 102 вночі 8 серпня від 49-річного охоронця підприємства у Гайсинському районі.

Чоловік розповів, що невідомі озброєні особи, одягнені у камуфляжну форму та з масками на обличчях, проникли до адмінприміщення агрофірми. Погрожуючи пістолетом, вони зв’язали охоронця скотчем й зламали сейф, з якого викрали близько 230 тисяч гривень. Нападники також заволоділи документами підприємства, після чого втекли на автомобілі.

Для затримання зловмисників в області було введено спеціальну поліцейську операцію. У результаті комплексу оперативно-розшукових та слідчих дій спецпризначенці КОРДу, працівники управління карного розшуку та оперативних служб ГУНП затримали фігурантів на виїзді з Білої Церкви.

Під час обшуку в автомобілі SsangYong правоохоронці виявили та вилучили зброю, набої, рації, інструменти для зламу, тепловізори, біноклі, спецодяг, мобільні телефони, банківські картки, викрадені з фірми гроші та інші речові докази.

Четверо чоловіків віком від 38 до 59 років затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Відомо, що вони раніше судимі за вчинення розбою, угону, крадіжок та створення злочинної спільноти, а також участь у ній. Наразі перевіряється їхня причетність до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області

Справа розслідується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.