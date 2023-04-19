На Волині офіцер жорстоко побив військового і залишив помирати (ВІДЕО)

Працівники Державного бюро розслідувань проводять розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області.

Військового із закритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом носа виявили 9 квітня, через добу після побиття, повідомили у ДБР.

За свідченнями потерпілого, тілесних ушкоджень йому завдав офіцер військової частини. Підозру офіцеру, правоохоронці поки не висували.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Опитали потерпілого та можливих свідків. Також працівники ДБР призначили низку експертиз, які мають встановити всі обставини події.

Як стверджують родичі потерпілого, побив його старший за званням службовець за те, що "зайшов не в ту кабінку в душі".

"Мій брат Грищук Анатолій, військовий 14 бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичом за те, що брат зайшов митись не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кровʼю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови", — зазначила сестра потерпілого Наталія Мендель.

У коментарі телеканалу "Аверс" сам потерпілий розповів, що після побиття лейтенант змусив його прибрати в душовій. Тоді чоловік пішов у пральню і самотужки вийти звідти вже не міг: у нього відмовили ноги.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив підлеглого. Обвинувальний акт направили до суду.