На хабарі у $ 50 тисяч затримали мера одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради

24 січня НАБУ і САП викрили "на гарячому" одразу після отримання 50 тис. дол. США неправомірної вигоди міського голову одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що посадовці зажадали 100 тис. дол. США за "сприяння" у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення.

Під час одержання першого траншу їх викрили.

"Слідчі дії тривають. Осіб затримують у порядку ст.208. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру", - повідомили в НАБУ.

У відомстві не назали прізвища фігурантів справи та пообіцяли оприлюднити всі подробиці згодом.

Раніше НАБУ провело обшуки та затримало затримало під час отримання 400 тисяч доларів США хабаря колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.