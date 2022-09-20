На Харківщині ДБР викрило колаборантів, що допомагали окупупантам будувати бліндажі та патрулювати міста

У звільнених від окупації Вовчанську та Куп'янську Харківської області співробітники Державного бюро розслідувань викрили колаборантів, котрі допомагали окупантам будувати бліндажі та патрулювати міста. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У Вовчанську Харківської області ДБР затримало головного лісничого, який під час тимчасової окупації міста погодився на співпрацю із загарбниками. Він взявся керувати лісгоспом та організовувати заготівлю деревини для будівництва укріплень та бліндажів загарбників. Після успішного наступу Збройних Сил України лісничий почав переховуватися від правосуддя, але його знайшли та затримали. Готується повідомлення про підозру за фактом державної зради.

Також у Вовчанську та Куп’янську ДБР у взаємодії з поліцією в Харківській області викрило двох колишніх правоохоронців. Після нападу Росії на Україну ці особи почали працювати в каральних загонах окупаційної поліції. Вони проводили обшуки у місцевого населення, вилучали зброю та патрулювали міста. Колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, одразу після звільнення Харківщини від російських окупантів Служба безпеки України перевірила 7 тисяч осіб. В результаті СБУ встановила місцезнаходження і затримала 16 місцевих колаборантів.