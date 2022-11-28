На Харківщині ексгумовано тіла п’ятьох осіб, які загинули внаслідок російського авіаудару

На цвинтарі села Слобожанське Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіла п'яти мирних жителів, загиблих унаслідок російської збройної агресії, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Вони загинули в багатоповерхівці, зруйнованій 9 березня внаслідок авіаційного бомбардування села. Серед загиблих: дві жінки, чоловік, дівчинка 10 років і хлопчик 1 рік 9 місяців. Наразі їхні тіла направлені на проведення судово-медичних експертиз", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування розпочали за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України. Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, кілька днів тому, як повідомляло міністерство з питань реінтеграції, на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині було відпрацьовано 50 місць поховань, було ідентифіковано близько 200 тіл загиблих.

Роботи розпочалися вже в перший день деокупації, умови складні, оскільки безпекова ситуація досі нестабільна. У роботі пошуковцям допомагають місцеві.