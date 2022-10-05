На Харківщині фермери-колаборанти передавали ворогу 70% зібраного врожаю

На деокупованій частині Харківщини співробітники Служби безпеки України викрили на співпраці з рашистами депутатку від забороненої нині політичної партії "ОПЗЖ".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що жінка є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади.

"Окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ворогом", - зазначили в СБУ.

Для цього загарбники призначили її на посаду керівника так званої "спілки виробників сільськогосподарської продукції" та санкціонували взяти під своє "зовнішнє управління" активи інших господарств.

СБУ встановила, що у серпні фермерша передала окупантам 250 тонн насіння соняшнику з врожаю минулого року, які були відразу вивезені на територію РФ.

"Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю після деокупації території Шевченківської громади. Їй повідомлено про підозру за статтею "Пособництво державі-агресору"", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями та фабрикують "докази" проти українців на тимчасово окупованих територіях. Їм світить до 15 років позбавлення волі.