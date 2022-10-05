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На Харківщині фермери-колаборанти передавали ворогу 70% зібраного врожаю
На деокупованій частині Харківщини співробітники Служби безпеки України викрили на співпраці з рашистами депутатку від забороненої нині політичної партії "ОПЗЖ".
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що жінка є власницею кількох фермерських господарств на території Шевченківської громади.
"Окупанти фактично дозволили їй захопити чужі сільськогосподарські угіддя і техніку інших агропідприємств, власники яких не пішли на співпрацю з ворогом", - зазначили в СБУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Для цього загарбники призначили її на посаду керівника так званої "спілки виробників сільськогосподарської продукції" та санкціонували взяти під своє "зовнішнє управління" активи інших господарств.
СБУ встановила, що у серпні фермерша передала окупантам 250 тонн насіння соняшнику з врожаю минулого року, які були відразу вивезені на територію РФ.
"Співробітники СБУ затримали ворожу поплічницю після деокупації території Шевченківської громади. Їй повідомлено про підозру за статтею "Пособництво державі-агресору"", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, СБУ встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями та фабрикують "докази" проти українців на тимчасово окупованих територіях. Їм світить до 15 років позбавлення волі.