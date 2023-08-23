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Злочинність
Дата публікації

На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)

На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому вже співробітнику одного з відділень поліції Богодухівського райвідділу поліції та двом його спільникам про підозру в обкраданні складів одного з агропідприємств у Харківській області впродовж кількох місяців.

Як повідомляють ДБР та обласна прокуратура, 30-річний правоохоронець отримав інформацію про зберігання на складах сільгосппідприємства великої кількості вартісних добрив та іншої продукції та вирішив викрасти товар для перепродажу. Фігурант залучив до оборудки своїх знайомих, один з яких був співробітником цієї фірми і мав доступ до її складських приміщень.

Зазначається, що підозоювані детально організували свій задум: викрадення продукції відбувалось під час чергування правоохоронця на блокпосту, розташованому поряд, завдяки чому автомобілі без перешкод перевозили награбоване.

Викрадену продукцію, в основному добрива, зловмисники складували на подвір’ї батьків правоохоронця і продавали місцевим мешканцям. Загалом спільники встигли вивезти приблизно 20 тонн добрив, а також майже 4 тонни сої.

Наразі встановлено чотири епізоди крадіжок, вчинених підозрюваними з березня по червень поточного року. Вартість викраденого оцінюється у понад 500 тисяч гривень.

Фото 2 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 3 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 4 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 5 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Фото 6 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 7 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 8 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 9 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 10 — На Харківщині піймали поліцейського, який зі спільниками декілька місяців обкрадав агропідприємство (ФОТО)
Фото: ДБР

Під час чергового "візиту" на склади з добривами фігурантів було затримано. Їм інкримінують крадіжку майна, вчинену в умовах воєнного стану організованою групою (частина 3 статті 15, частини 4 та 5 статті 185 Кримінального кодексу).

Розслідування справи веде другий слідчий відділ (Харків) територіального управління ДБР у Полтаві, оперативний супровід - Харківське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо також, що на початку місяця поліція з задіянням спецназу затримала по гарячих слідах чотирьох раніше судимих бандитів, що перед цим вчинили розбійний напад на агропідприємство на Вінничині.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов