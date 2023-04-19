На Харківщині повідомили про підозру колишньому нардепу, який поширював "агітки" на підтримку окупантів

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті комплексних заходів у Харківській області. Ним виявився колишній народний депутат України третього скликання від забороненої комуністичної партії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, після початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні проти України.

Зловмисник власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки мешканцям Харківського району та намагався переконати їх у "правильності" дій Кремля.

Ініційована СБУ комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України).

СБУ не називає ім'я та прізвище підозрюваного, але Харківська обласна прокуратура опублікувала фото, на якому можна впізнати колишнього нардепа Павла Тищенко.

Фото: Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше Служба безпека зібрала доказову базу на підсанкційного пропагандиста Ігоря Дуся, який публічно заперечує існування української державності.