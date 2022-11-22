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На Харківщині викрили посадовців "Укрзалізниці", які допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з РФ
Служба безпеки викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що під час окупації регіону зловмисники керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно.
Крім цього, колаборанти управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти Сил оборони на східному напрямку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"За даними слідства, зловмисниками є двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу "Укрзалізниці", які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік агресора", - зазначають в СБУ.
Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де одного призначили керівником "службы эксплуатации железных дорог" Куп’янська, а іншого ˗ його заступником.
На цих "посадах" колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів.
"Втім, після звільнення міста співробітники СБУ затримали одного з фігурантів. Інший – на початку деокупації втік до РФ, де наразі переховується від правосуддя. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук", - підкреслюють в СБУ.
Наразі обом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
"Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України", - наголошують в СБУ.
Раніше СБУ затримала у Харкові російського агента, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.