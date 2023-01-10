На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав окупантам вивозити українське зерно в РФ

Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога у звільнених районах Харківської області. Ним виявився колишній головний інженер "Куп’янського комбінату хлібопродуктів", який під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників, щоб підтвердити свою відданість країні-агресору,

Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації.

За це його призначили очільником створеного рашистами "государственного предприятия "Продовольственные ресурсы" у Куп’янську.

На цій "посаді" він виконував завдання Кремля щодо примусового вивезення українського зерна з території регіону до РФ.

Для цього уклав "договір" з іншим окупаційним органом – "Купянская железная дорога", який постачав йому вагони для транспортування пшениці.

Встановлено, що оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону.

Втім, реалізації злочинного плану завадили Сили оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували "поставку".

Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Раніше СБУ затримала депутата Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.