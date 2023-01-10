- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
На Харківщині затримали чоловіка, який допомагав окупантам вивозити українське зерно в РФ
Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога у звільнених районах Харківської області. Ним виявився колишній головний інженер "Куп’янського комбінату хлібопродуктів", який під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисник силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників, щоб підтвердити свою відданість країні-агресору,
Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За це його призначили очільником створеного рашистами "государственного предприятия "Продовольственные ресурсы" у Куп’янську.
На цій "посаді" він виконував завдання Кремля щодо примусового вивезення українського зерна з території регіону до РФ.
Для цього уклав "договір" з іншим окупаційним органом – "Купянская железная дорога", який постачав йому вагони для транспортування пшениці.
Встановлено, що оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону.
Втім, реалізації злочинного плану завадили Сили оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували "поставку".
Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.
Раніше СБУ затримала депутата Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.