На Харківщині затримали депутата, який забезпечував окупантів продовольством

У ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника серед посадовців. Ним виявився депутат Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що, перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він "перелаштував" його роботу на користь країни-агресора РФ після захоплення частини регіону.

Для цього посадовець здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі.

Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України.

"Задокументовано, що тільки за одним "договором поставки" його підприємство відвантажило до захопленого Луганська до 20 тис. одиниць товару на майже один мільйон у гривневому еквіваленті", - повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали депутата у Куп’янську.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили документи із доказами співпраці з агресором, картки російських банків, понад пів мільйона рублів готівкою, які одержані злочинним шляхом.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, перевіряється причетність затриманого до збору і передачі ворогу розвідувальної інформації про місця дислокації та переміщення Сил оборони на сході нашої держави", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали директора комунального підприємства "Куп'янський водоканал", який при окупації міста російськими військами очолював також аналогічне підприємство, створене на його базі окупаційною "військово-цивільною адміністрацією".