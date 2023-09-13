На Харківщині затримали депутата, який забезпечував пальним окупантів

Служба безпеки затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, після захоплення Куп’янського району посадовець підтримав російських загарбників, за що отримав від них "дозвіл" на торгівлю пальним.

"Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове", - зазначають в СБУ.

За наявними даними, серед "споживачів" паливно-мастильних матеріалів були окупаційні підрозділи РФ, які заправляли свою техніку на загарбаних АЗС.

"Щоб наповнювати резервуари, фігурант налагодив постачання пального з Росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував "ренту" до бюджету країни-агресора", - підкреслили в СБУ.

Після звільнення району зловмисник залишився в селищі, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою", - зауважили в СБУ.

Там додали, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини. Затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.