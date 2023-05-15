На Харківщині затримали двох агентів РФ: шукали інформацію про контрнаступ ЗСУ

Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області. Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що інформатори ворога фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в РФ.

Розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)", - зазначають в СБУ.

Там додають, що зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше СБУ викрила ще одного поплічника агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.