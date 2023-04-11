На Харківщині затримали зрадників, які збирали інформацію про оборону рубежів на кордоні з РФ (ФОТО)

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі на деокупованих територіях Харківщини на кордоні з Росією. Росіяни планували диверсії та ракетно-артилерійські обстріли.

Як повідомили у СБУ, мешканці Вовчанська збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади. Росіян цікавила інформація про облаштування оборонних ліній уздовж кордону з РФ та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції.

Окрім того, противника цікавила суспільно-політична обстановка у прикордонному регіоні та місця розташування пунктів видачі гуманітарної допомоги мирним мешканцям.

За даними слідства, одним із учасників ворожої групи після захоплення регіону пішов на добровільну співпрацю з ворогом, а згодом домучив і свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ.

Під час обшуків, правоохоронці вилучили мобільні телефони, які зрадники використовували для листування з ФСБ. Колаборантам повідомили про підозру. Наразі їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Служба безпеки викрила ще одного агента російських спецслужб у результаті агентурно-оперативної роботи на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ. Він намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи HIMARS".