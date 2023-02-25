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На Харківщині затримали колаборанта, який працевлаштувався "експертом" до МВС РФ і фабрикував справи проти українців
Служба безпеки затримала у Харківській області мешканця Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисник під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором "управління внутрішніх справ".
Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.
Для цього використовував "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних окупантам "експертних висновків".
За це колаборант щомісяця одержував "зарплату" у російських рублях.
Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали колишніх посадовців "Укрзалізниці", які ремонтували російські військові ешелони.