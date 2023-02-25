На Харківщині затримали колаборанта, який працевлаштувався "експертом" до МВС РФ і фабрикував справи проти українців

Служба безпеки затримала у Харківській області мешканця Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором "управління внутрішніх справ".

Там його призначили "експертом" у складі "експертно-криміналістичного відділення" окупаційного органу.

На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього використовував "підкинуті" потерпілим "речові докази" для оформлення необхідних окупантам "експертних висновків".

За це колаборант щомісяця одержував "зарплату" у російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали колишніх посадовців "Укрзалізниці", які ремонтували російські військові ешелони.