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На Харківщині затримали колаборанта, який вивіз до Росії понад тисячу тонн українського зерна
Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що після захоплення частини регіону чоловік підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.
Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий "торговий патент на торгівлю зерном".Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому колаборант взяв на себе "зобов’язання" щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.
"За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях", - зауважують в СБУ.
Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.
Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.
Раніше СБУ викрила ще двох прихильниць рашизму, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України. Серед затриманих – колишня очільниця одного з "відділів" створеного агресором "басейнового управління водних ресурсів Херсонської області".Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками "обласного пенсійного фонду".