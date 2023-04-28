На Харківщині затримали колаборанта, який вивіз до Росії понад тисячу тонн українського зерна

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився 40-річний приватний підприємець з Куп’янського району, який займався вирощуванням та оптовим продажем сільськогосподарських культур.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після захоплення частини регіону чоловік підтримав російських загарбників і добровільно почав співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ.

Встановлено, що у серпні минулого року він отримав від агресора так званий "торговий патент на торгівлю зерном".

При цьому колаборант взяв на себе "зобов’язання" щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

"За даними слідства, протягом місяця він незаконно вивіз до росії понад 1 тисячу тонн української пшениці на загальну суму майже 5 млн грн. Там він реалізовував агропродукцію російським монополістам і отримував від них розрахунок у рублях", - зауважують в СБУ.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ викрила ще двох прихильниць рашизму, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України. Серед затриманих – колишня очільниця одного з "відділів" створеного агресором "басейнового управління водних ресурсів Херсонської області".Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Херсона, яка під час окупації міста влаштувалась до створеного загарбниками "обласного пенсійного фонду".