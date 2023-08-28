На Харківщині затримали псевдоправоохоронця, який фабрикував справи проти українців

Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з російськими загарбниками на період тимчасової окупації Харківщини та відбирав відбитки пальців в українських патріотів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився 31-річний мешканець Куп’янська. Під час окупації міста він подав свою "кандидатуру" до лав створеного агресором "управління МВС у Харківській області".

"Враховуючи прокремлівську "позицію" колаборанта, рашисти призначили його "оперуповноваженим відділу карного розшуку" у складі карального органу. На цій "посаді" він виконував завдання місцевих гауляйтерів щодо проведення масових репресій проти учасників руху опору в регіоні. Для цього колаборант брав участь в "облавах" на помешкання українських патріотів та їх "доставці" до відділку окупаційної поліції", - зазначили в СБУ.

Крім того, зловмисник безпосередньо знімав відбитки пальців у потерпілих і долучав ці дані до матеріалів фабрикованих "карних справ" для ув’язнення людей в російських катівнях.

Після звільнення міста чоловік намагався переховуватись від правосуддя на території регіону. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Раніше Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.