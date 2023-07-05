На Харківській залізниці викрили корупційну схему, яка могла зірвати поставки військової техніки ЗСУ на фронт

Служба безпеки заблокувала корупційну схему в Харківській регіональній філії АТ "Укрзалізниця". Службовці використовували для ремонту пошкоджених ворожими ударами залізничних колій не нові рейки, а старі, в яких майже вичерпаний ресурс експлуатації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що викрито двох посадовців, які масово розкрадали нові залізничні рейки, що призначалися для екстреного відновлення зруйнованих колій у прифронтових районах області.

"Незаконна діяльність фігурантів могла призвести до порушення логістичних шляхів Сил оборони на східному фронті. Також їхні дії могли зірвати поставки військової техніки ЗСУ на фронт", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, до організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник.

"Встановлено, що протягом травня 2022 року вони використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки, які вичерпали ресурс експлуатації. Застарілі комплектуючі отримували через "списання" їх як металобрухт, що нібито використовується для виготовлення протитанкових "їжаків". При цьому насправді жодних інженерних загороджень фігуранти не робили. Натомість нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання "індивідуальних" комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а "розрахунок" отримували готівкою", - повідомили в СБУ.

Там додали, що для приховування злочину зловмисники навіть видаляли маркування з нових комплектуючих, щоб унеможливити їх ідентифікацію.

Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1,2 млн грн.

Крім того, для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене в особливо великому розмірі).

Наразі зловмисники під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили та повідомили про підозру запорізькому полковника ДСНС, який торгував відомчим пальним та наживався на війні. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн.