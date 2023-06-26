На Херсонщині затримали прикордонника, який працював у російській катівні

Служба безпеки спільно з ДБР і Держприкордонслужбою викрили ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у липні 2022 року чоловіка призначили "оперуповноваженим оперативного відділу" у захопленій на той час агресором "Північній виправній колонії №90".

На цій "посаді" він брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні.

Після звільнення міста зловмисник намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ і ДБР встановили його місцезнаходження та затримали.

"На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Служба безпеки у Херсоні затримала охоронця колишньої російської катівні. Поплічником ворога виявився проросійськи налаштований місцевий житель.