На Херсонщині затримали сім’ю колаборантів: допомагали РФ провести фейковий референдум

Служба безпеки затримала ще двох організаторок псевдореферендуму РФ, який відбувся під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонщини у 2022 році.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ззначається, що затриманими виявились мешканки Бериславського району: мати з донькою, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України.

"Обох колаборанток "призначили" до окупаційної "виборчої комісії" одного із місцевих селищ. Там вони здійснювали подворові обходи жителів та збирали "голоси за приєднання" Херсонщини до РФ", - зауважили в СБУ.

У разі відмови ставити "потрібну" відмітку у фейковому бюлетені, ворожі поплічниці погрожували ув’язненням до російської катівні.

Для додаткового залякування місцевого населення колаборанток супроводжували озброєні бойовики.

Надалі фігурантки фальсифікували "підсумки" фейкового плебісциту на користь Кремля.

"Після звільнення селища зловмисниці залишились на території району і сподівались, що про них "не згадають". Втім, співробітники СБУ викрили обох колаборанток, встановили їхні адреси і затримали", - йдеться у повідомленні відомства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Раніше кіберфахівці Служби безпеки затримали в Херсоні інформаторку депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з "кураторів" тимчасово окупованої частини регіону.