На Хмельниччині викрили ботоферму, через яку "розганяли" фейки про війну в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували прокремлівську ботоферму у Хмельницькій області. Понад 2 тисячі ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Крім того, боти займалися дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони України.

За оперативною інформацією, основними "замовниками послуг" ботоферми були представники спецслужб країни-агресора. Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.

Через проведення інформаційних диверсій агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у західних регіонах України.

Як встановила СБУ, протиправну діяльність організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер.

Апаратно-програмний комплекс для "вирощування" ботів він розмістив у власній квартирі в одному зі спальних районів міста. Спеціалізоване обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" фейкових акаунтів отримував через російські електронні платіжні системи.

Фото: пресслужба СБУ.

Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;

спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Фото: пресслужба СБУ.

Наразі вилучену техніку направлено на експертизу.

Зловмиснику планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки виявили та заблокували 26 Telegram-каналів, які "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.