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На Хмельниччині викрили ботоферму, через яку "розганяли" фейки про війну в Україні
Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували прокремлівську ботоферму у Хмельницькій області. Понад 2 тисячі ботів "розганяли" дезінформацію про ситуацію на фронті і закликали українців ухилятися від мобілізації.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Крім того, боти займалися дискредитацією військово-політичного керівництва та підрозділів Сил оборони України.
За оперативною інформацією, основними "замовниками послуг" ботоферми були представники спецслужб країни-агресора. Вони купували фальшиві акаунти і використовували їх в популярних соцмережах начебто від імені пересічних українців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Через проведення інформаційних диверсій агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у західних регіонах України.
Як встановила СБУ, протиправну діяльність організував мешканець Кам’янця-Подільського, колишній міліціонер.
Апаратно-програмний комплекс для "вирощування" ботів він розмістив у власній квартирі в одному зі спальних районів міста. Спеціалізоване обладнання дозволяло йому щодня реєструвати сотні анонімних облікових записів. Оплату за "оренду" фейкових акаунтів отримував через російські електронні платіжні системи.
Під час обшуків за адресою проживання фігуранта виявлено:
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- сотні SIM-карт операторів мобільного зв’язку;
- спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.
Наразі вилучену техніку направлено на експертизу.
Зловмиснику планується повідомити про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку). Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки виявили та заблокували 26 Telegram-каналів, які "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.