На Хмельниччині викрили посадовців Держгеокадастру, які роздали землю на понад 3 млн. гривень

Посадовці Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області незаконно роздали приватним особам 40 га землі. Ринкова вартість розданих ділянок складає понад 3 млн. грн.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За інформацією ДБР, землею Миролюбненської територіальної громади Старокостянтинівського району, яку незаконно роздавали чиновники, може розпоряджатися тільки громада. Ігноруючи норму закону чиновники Держгеокадастру вносили неправдиві відомості та вели протиправну реєстрацію землі в системі електронного документообігу.

За версією слідства, земельні ділянки роздавалися на підставі підроблених заяв або на підставних осіб. У майбутньому ділянки могли бути перепродані, а кошти поділені між учасниками схеми. Наразі вилучені документи вивчаються та встановлюються всі учасники правопорушення.

Працівники ДБР провели ряд обшуків у адміністративній будівлі Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області. Було виявлено та вилучено ряд документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність, а також електронні носії інформації.

Планується клопотання щодо накладення арешту та ініціювання повернення земель до власності територіальної громади.

Попередня кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомило про підозру колишньому головному державному ревізору-інспектору одного з відділів Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, через яку держбюджет втратив десятки мільйонів гривень.