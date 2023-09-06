На Хмельниччині затримали агента ФСБ: встановлював "GPS-маячок" для наведення російських ракет на об’єкт Укрзалізниці

Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного агента ФСБ. Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному зі стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці на території регіону.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що чоловік намагався встановити GPS-трекер біля заздалегідь визначеної окупантами цілі.

За сигналами "маячка" ворог планував скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об’єкта.

"У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого "куратора" з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку", - зауважують в СБУ.

Однак, правоохоронці зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою.

"За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "кримського" управління ФСБ", - повідомляють в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти із доказами злочинних дій.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента ФСБ РФ у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. Він збирав інформацію та проводив фото- і відеофіксацію об'єктів Сил оборони у прикордонних районах області.