На Закарпатті ліквідували черговий канал незаконного перетину кордону

На Закарпатті правоохоронці затримали на гарячому організатора злочинної групи, котра допомагала чоловікам призовного віку виїхати з України. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Згідно з повідомленням, 30 річного мешканця Тячівського району Закарпаття вдалось затримати коли він доставив на прикордонну територію двох чоловіків призовного віку з метою їх подальшого переправлення через українсько-румунський кордон.

Правоохоронці зафіксували факт отримання фігурантом неправомірної грошової винагороди у розмірі $12 тис. Закарпатця затримали та вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 120 тис. гривень.

Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки заблокувала три канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. У результаті спецоперацій у трьох регіонах України затримано 9 організаторів нелегальних "трафіків".