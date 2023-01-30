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Категорія
Злочинність
Дата публікації

На Закарпатті ліквідували черговий канал незаконного перетину кордону

На Закарпатті ліквідували черговий канал незаконного перетину кордону

На Закарпатті правоохоронці затримали на гарячому організатора злочинної групи, котра допомагала чоловікам призовного віку виїхати з України. Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Згідно з повідомленням, 30 річного мешканця Тячівського району Закарпаття вдалось затримати коли він доставив на прикордонну територію двох чоловіків призовного віку з метою їх подальшого переправлення через українсько-румунський кордон.

Правоохоронці зафіксували факт отримання фігурантом неправомірної грошової винагороди у розмірі $12 тис. Закарпатця затримали та вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 120 тис. гривень.

Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки заблокувала три канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. У результаті спецоперацій у трьох регіонах України затримано 9 організаторів нелегальних "трафіків".

Автор:
Степан Крьока