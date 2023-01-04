На Закарпатті затримали посадовця БЕБ та місцевого депутата, які "кришували" нелегальний збут електронних сигарет

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки у Закарпатській області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до організації оборудки причетний старший детектив Бюро економічної безпеки в регіоні.

Посадовець налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців. За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет.

За "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців.

До злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі.

"Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання 6 тис. дол. неправомірної вигоди. Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - повідомили в СБУ.

У відомстві додали, що наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

Раніше Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили злочинну схему із розкрадання коштів на експорті українського зерна.