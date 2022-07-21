На Закарпатті правоохоронці затримали колаборанта, який прикидався волонтером

Працівники поліції у четвер, 21 липня, на Закарпатті затримали колаборанта з великою кількістю грошей та меседжами в телефоні, які свідчать про співпрацю з Російською Федерацією.

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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

"28-річний підсвинок вночі зупинений патрульними з великою кількістю грошей та меседжами в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом. І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. "Живи обычной жизнью волонтера", - поінформував Білошицький.

Поліцейський застеріг українських волонтерів і всього волонтерського руху, що ворог може мати різні обличчя. Тому просить бути пильні.

"Цього підсвинка ми затримали та передали спецслужбам. Але скільки таких ще… Працюємо далі", - підкреслив він.

Нагадаємо, 21 липня Служба безпеки затримала агента ФСБ, який з початку широкомасштабної агресії Російської Федерації збирав розвіддані для корегування ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу.

Місяць тому правоохоронці також затримали жителя Львова, який коригував ракетні удари російських військ на всій території Львівської області.