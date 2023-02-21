На Закарпатті судитимуть колишніх працівників нафтобази за систематичне розкрадання пального

Прокуратура Закарпатської області передала до суду обвинувальний акт щодо шістьох колишніх співробітників підрозділу нафтобази за фактом систематичного розкрадання пального. Про це на Facebook повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.

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За даними слідства, під час воєнного стану обвинувачені здійснювали крадіжки нафтопродуктів із підприємства з метою їх подальшої реалізації. Для цього таємно здійснили врізку в трубопровід та за допомогою спеціального обладнання викачували до 2500 літрів пального за раз.

Протягом минулого року задокументовано кілька таких фактів, а на початку жовтня чотирьох осіб зі складу організованої групи затримали "на гарячому" – під час чергової спроби крадіжки. Обвинувачувані встигли викачати понад 1500 л палива.

Тоді ж було проведено ряд оглядів та обшуків, зокрема за місцями проживання фігурантів. Вилучено пальне, порожні ємності для нього, грошові кошти, транспортні засоби та документи.Загалом встановлено, що протиправні дії осіб завдали підприємству понад 1,4 млн грн збитків. Трохи більше третини з цієї суми обвинувачені вже відшкодували.

Нагадаємо, в січні на Закарпатті біля кордону з Румунією закарпатські митники спільно з прикордонниками демонтували газову цистерну, "нашпиговану" 215 ящиками сигарет, орієнтовною загальною вартістю понад 5,6 млн грн.