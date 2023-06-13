На Закарпатті викрили масштабне виробництво контрафактної побутової хімії (ФОТО)

Детективи Бюро економічної безпеки викрили в Закарпатській області одне з наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії під відомими світовими брендами. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Слідство встановило групу осіб, яка організувала повний цикл виробництва шампунів, пральних порошків, миючих засобів тощо. Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виготовлення, зберігання та продажу контрафакту.

Зазначається, що готову продукцію ділки продавали гуртом та вроздріб через інтернет-сайти, Telegram-канали та в торговельних точках на ринках по всій території України.

За результатами 15 обшуків складських приміщень на території області було виявлено та вилучено три автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції; близько 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини; близько 200 тисяч пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників.

Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 80 мільйонів гривень. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Розслідування ведеться за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України та процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо, що в березні БЕБ викрила трьох мешканців Чернівецької області, які виготовляли фальсифіковані товари побутової хімії, зокрема пральний порошок під виглядом порошку Ariel, на території Чернівецької та Львівської областей.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Перед цим бюро передало до суду справу проти подружжя з Закарпаття, яке самостійно виготовляло товари побутової хімії: їм теж інкримінували незаконное використання відомих товарних знаків.