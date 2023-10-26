На Закарпатті викрили підпільний нафтопереробний завод кума Медведчука

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила на Закарпатті схему незаконного виробництва і продажу пального, до якої причетний кум колишнього депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального. За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.

"Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ", - зауважують в СБУ.

Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення РФ «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.

У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж дизпалива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у місті Мукачево.

"У подальшому учасники схеми закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків", - повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. Під час обшуків на підпільному НПЗ виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.

Крім того, у результаті слідчих дій в офісах фігурантів знайдено:

комп’ютери, мобільні телефони, документи і чорнові записи із доказами незаконної діяльності;

печатки фірм, задіяних у злочинній схемі;

готівку в різній валюті на загальну суму 3,3 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі триває слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів);

ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах),

Зловмисникам загрожує до 5 років тюремного ув’язнення.

Раніше Служба безпеки України затримала в Закарпатській області лідера злочинного угруповання, яким виявився депутат обласної ради, що має статус кримінального авторитета в злочинному середовищі.

Йдеться про керівника Закарпатської обласної організації партії "Опозиційна платформа - За життя", яка була заборонена в судовому порядку, Івана Чубирка. Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, який свого часу призначив його керівником обласного осередку забороненої партії ОПЗЖ. У березні 2022 року кримінальник навіть планував стати народним депутатом замість свого однопартійця Іллі Киви, якого було позбавлено депутатського мандата.