На Закарпатті знайшли "аеродром" для безпілотника-сигаретовоза, що літав до Румунії (ВІДЕО)

Оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно з курсантами Національної академії Держприкордонслужби 11 жовтня припинили незаконне переміщення сигарет з України в Румунію за допомогою безпілотника.

Як ідеться у повідомленні відомства, під час відпрацювання наявної інформації пошукова група виявила на околиці селища Буштино Тячівського району саморобний безпілотник із катапультою, пультом управління до нього, ноутбук та пакунок із безакцизними сигаретами.

Прикордонники встановлюють коло осіб, причетних до незаконного переміщення сигарет. У територіальне управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області направлене повідомлення про виявлення ознак правопорушення, передбаченого статтею 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Зазначимо, що проблема контрабанди сигарет в регіоні досі залишаєтся дуже актуальною. Зокрема, цього ж дня Держприкордон служба повідомила, що наряд відділу "Селятин" у Чернівецькій області виявив групу невідомих осіб з пакунками, які попри попереджувальні постріли втекли, покинувши свої ноші.

Після перевірки прилеглої до кордону місцевості прикордонники виявили 7500 пачок сигарет без марок акцизного податку України. За попередньою оцінкою, вартість вилученого тютюну складає понад 300 тисяч гривень.

Фото: ДПСУ

В свою чергу, на угорському кордоні на Закарпатті контрабанду цигарок виявили у залізничному пункті пропуску "Саловка" військовослужбовці Чопського прикордонного загону. Під час спільного з митниками огляду вантажного потягу, який прямував зі станції Батьово до угорської станції Еперешке, знайшли вісім пакунків, обмотаних у чорну поліетиленову плівку.

У них було 4000 пачок сигарет без українських марок акцизного збору. Незаконний вантаж приховали під шаром окатиша в одному із напіввагонів. Попри таке маскування тютюнові вироби вдалося знайти завдяки пильності прикордонного наряду, який помітив незначне зрушення насипу вантажу. Причетні до контрабанди особи та вартість виявленого встановлюються.

Нагадаємо також, що напередодні біля Одеси знайшли ангар із таємним підземним складом, призначеним головним чином для сигарет, що ввозилися з ухиленням від митного оформлення через пункти пропуску в Рені, Орловці, Кілії та Ізмаїлі.