На Запоріжжі затримали агента РФ, який шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ (ВІДЕО)

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запоріжжя. Зловмисником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку березня цього року затриманого дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону.

"Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти ЗСУ на Мелітопольському напрямку. Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області", - зауважили в СБУ.

Для збору інформації зловмисник об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

"За кожне виконане завдання йому "гарантували" грошову "винагороду" у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина. Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру", - повідомляють правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого завдання.

"За даними слідства, у поле зору ФСБ зловмисник потрапив через антиукраїнську активність у заборонених соцмережах "Вконтакте" та "Одноклассники". Подальша комунікація з агресором проходила у месенджерах", - підкреслюють в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для листування з російською спецслужбою.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - зауважують в СБУ.

Там додають, що зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію.