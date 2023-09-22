На Житомирщині офіцер здавав у ломбард тепловізори та камери нічного бачення

Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини мав доступ до місця зберігання техніки і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що завершене досудове розслідування щодо начальника служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. В умовах воєнного стану він намагався збагатитися, продаючи військове майно в Інтернеті та через ломбарди.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

"Військовий мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди", - зауважують в ДБР.

У відомстві підкреслюють, що загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн.

В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

"Військовослужбовець обвинувачується у привласненні військовою службовою особою військового майна зі зловживанням службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло істотну шкоду (ч. 4 ст. 410 КК України)", - повідомляють в ДБР.

Там додають, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років.

Раніше на Одещині викрито ексзаступника начальника КЕУ та підприємця, які заволоділи понад 1,2 млн грн під час будівництва спортмайданчиків для військовослужбовців.