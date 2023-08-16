На Житомирщині затримали вісім членів банди рекетирів: "попалися" через погрози військовому (ФОТО, ВІДЕО)

Правоохоронці 15 серпня затримали у результаті спецоперації членів потужного злочинного угруповання, яке займалося рекетом в Житомирській області, зокрема двох лідерів та шістьох активних учасників банди.

Викриття зловмисників провели слідчі Головного управліня управління поліції в Житомирській області, оперативники облуправління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та облуправління Служби безпеки України за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Зазначається, що організаторами злочинної діяльності виявилися двоє кримінальних "авторитетів", які залучили до неї осіб з кримінальним досвідом. Ті силою та погрозами фізичної розправи примушували мешканців регіону сплачувати їм гроші, облаштувавши для залякування потерпілих навіть кілька "катівень" в Коростишеві, в яких і "працювали".

Як вказують у СБУ, в застінках рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок.

Встановлено, що в одного з потерпілих, який є військовослужбовцем, бандити вимагали 190 тисяч гривень неіснуючого боргу, поставивши чоловіка "на лічильник". У разі відмови сплатити гроші йому погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину. Під час передачі потерпілим частини грошей у сумі 10 тисяч гривень учасників угруповання й затримали.

За місцями проживання та автівках фігурантів вилучили понад 100 тисяч гривень, майже 6 тисяч євро, незареєстровану зброю, кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю, наркотичні речовини, мобільні телефони, банківські картки, записи зі списками потерпілих та інші речі, що мають значення для розслідування.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Житомирська обласна прокуратура Фото: Житомирська обласна прокуратура Фото: Житомирська обласна прокуратура Фото: Житомирська обласна прокуратура Фото: Житомирська обласна прокуратура Фото: Житомирська обласна прокуратура Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції

Всі вісім затриманих отримали підозри - залежно від ролі та участі у злочинній діяльності. Зокрема, справа розслідується за

- частиною 4 статті 189 (вимагання в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження),

- частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибухівкою),

- частиною 1 статті 309 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотиків, психотропів або їх аналогів без мети збуту),

- частиною 3 статті 342 Кримінального кодексу (опір правоохоронцям).



Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. В рамках розслідування триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх учасників угруповання.