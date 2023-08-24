НАБУ і САП оголосили підозри заступнику міністра агрополітики й ексзаступнику міністра економіки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрили першого заступника міністра аграрної політики України та ексзаступника міністра економіки України на розтраті 62,5 млн грн під час закупівлі продуктів харчування.

Про це САП і НАБУ повідомили в Facebook.

Посадовці відмивали гроші на закупівлі продуктів харчування, які призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також міста Києва.

За даними слідства, у березні 2022 року перший заступник очільника Мінагрополітики організував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій продукції за цінами, в 2–3 рази вищими за ринкові. Продукти мали купити за гроші "Укрзалізниці".

Завищення ціни відбулося за рахунок закупівлі продукції у польського виробника через контрольовану фірму-посередницю. Через цю схему з березня по серпень 2022 року "Укрзалізниця" отримала збитків у сумі 28,8 млн грн.

Аналогічну схему задіяли для закупівлі продуктів харчування в турецького виробника через підконтрольну фірму-прокладку. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки, який приховував дані про наявність вигідніших пропозицій від інших учасників ринку, включаючи українських виробників. Крім того, він схиляв чиновників обласних адміністрацій до протиправного погодження заявок та рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольній. компанії.

З березня по серпень 2022 року "Укрзалізниця" отримала збитки в сумі 33,7 млн грн через дії посадовців. Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації.

Наразі про підозру повідомлено першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства, ексзаступнику міністра економіки. Слідство не називає їхні імена.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, встановлюються інші можливі учасники злочину.