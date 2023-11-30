НАБУ і САП викрили на хабарі суддів Київського апеляційного суду

29 листопада прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розкрили факт отримання чотирма суддями Київського апеляційного суду неправомірної вигоди в розмірі 35 тис. доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що один із суддів, якому приписують роль посередника, отримав неправомірну вигоду від представника приватної компанії за розгляд скарги на рішення місцевого суду щодо скасування арешту майна приватного товариства, а саме - повітряних суден.

Після отримання коштів він залишив собі 10 тис. доларів, а решту передав іншим колегам, яку вони розділили їх між собою.

Під час проведення обшуків у місцях перебування та проживання суддів детективи вилучили кошти, які були одержані в якості неправомірної вигоди.

За словами джерел "Української правди", йдеться про суддів Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В'ячеслава Дзюбіна.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру.