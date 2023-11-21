НАБУ і САП викрили нардепа від "Слуги народу" на спробі підкупити топ-посадовця криптовалютою

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка на спробі підкупі голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. Одарченку вже вручили підозру.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

За інформацією слідства, нардеп, який є членом комітету з антикорупційної політики запропонував Наєму хабар у криптовалюті Bitcoin на суму, що відповідає 50 тис. дол. Він просив посприяти йому в отриманні фінансування з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації для ремонту підконтрольного йому об'єкта інфраструктури.

"Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. доларів", – повідомили в НАБУ.

Там додають, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати.

Додамо, що журналісти проєкту "Схеми" повідомляли у 2019 виявили, що Вадим Слюсарєв, який був прикордонником за часів Януковича і працював помічником Артема Пшонки, сина генпрокурора Віктора Пшонки і якого називають "куратором" штабу "Слуги народу", має зв'язки з кількома депутатами від "Слуги народу" у Харкові. Серед них - Андрій Одарченко, який пов'язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька, проте сам Одарченко стверджував, що Слюсарєв не впливає на його роботу у Верховній Раді.