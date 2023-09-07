НАБУ повідомило Ігорю Коломойському про підозру у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку

7 вересня 2023 року детективи Національного антикорупційного бюро за погодження керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року Коломойський, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк" з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

"Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", - зазначають в НАБУ.

Наразі серед підозрюваних:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ "ПриватБанк", організатор групи;

колишній голова Правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";

заступник голови Правління ПАТ КБ "ПриватБанк" – директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ "ПриватБанк";

заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".

"Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк" затримано у порядку ст. 208 КПК", - підкреслили в НАБУ.

Там нагадали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

Нагадаємо, в лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам "ПриватБанку" злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи. Однак восени 2019 року Генеральний прокурор визначив підслідність у всіх цих справах за детективами НАБУ. Загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

Нагадаємо, що Шевченківський районний суд Києва 2 вересня обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою виходу під заставу в 509 мільйонів гривень.

Раніше Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомило йому про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, а саме понад 570 мільйонів гривень протягом 2013-2020 років.

Коломойський залишається у СІЗО та не поспішає вносити заставу у справі СБУ, вважаючи, що НАБУ йому випише нову підозру. Саме так і сталося. Тепер йому мають обрати ще один запобіжний захід.