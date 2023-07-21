НАБУ повідомило про підозру ексголові МОЗ Степанову

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну схему заволодіння коштами ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

В рамках розслідування справи про підозру повідомили колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Очевидно, йдеться про колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Адже саме він очолював ДП "Поліграфкомбінат "Україна" з 2011 по 2016 рік. А в НАБУ вказують, що підозру видали держслужбовцю, який очолював ДП саме в ці роки .

Корупційна схем вийшла за межі України. Тому САП і НАБУ скерували до Естонії документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).





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