НАБУ повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан підозрюється в тому, що незаконно отримав 117,65 тис. грн. компенсації за житло, коли був народним депутатом Верховної Ради минулого скликання.

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Про це повідомила прессслужба Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що 24 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили народному депутату VIII скликання про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло. Дії особи кваліфікували за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України.

"Слідство встановило, що народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті, у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсації вартості оренди житла або винайм готельного номера", - зазначають в НАБУ.

Однак, як встановило слідство, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання, що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 тис. грн із бюджету Верховної Ради.

Прізвище народного обранця не повідомляється, але за даними ЗМІ мова йде про голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

Загалом, детективи викрили на незаконному одержанні понад 4,4 млн грн компенсації за житло вісьмох нардепів.

У семи справах розслідування закінчили і скерували до ВАКС, який ухвалив рішення стосовно шести нардепів. Наразі один обвинувальний вирок - стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара - набув законної сили, його засудили до 3 років позбавлення волі.

Ще два екснардепи - Олександр Черненко та Олександр Пресман - пішли на угоду з обвинуваченням й отримали три роки позбавлення волі із відповідним іспитовим строком, також вонидобровільно відшкодували 580 тис. грн і 929 тис. грн відповідно.

Загалом нардепи після викриття детективами НАБУ повернули до бюджету понад 4,22 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ 21 жовтня повідомило депутату Верховної Ради VIII скликання про підозру в організації злочинної схеми, реалізація якої під час продажу мінеральних добрив завдала Одеському припортовому заводу збитків у сумі 93,3 мільйона гривень.