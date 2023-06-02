НАБУ викрило двох прокурорів на створенні фейкової справи проти бізнесмена, аби той дав хабар

Національне антикорупційне бюро повідомило одному з заступників керівника та прокурору Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області про підозру в підробці доказів та притягненні до кримінальної відповідальності невинуватої особи за попередньою змовою групою осіб. Про це йдеться у повідомленнях НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що в рамках розслідування справи проти адвоката, підозрюваного у підбурюванні громадянина до надання хабаря за неперешкоджання його підприємницької діяльності та уникнення кримінальної відповідальності службовим особам, які займають керівні посади в Дніпропетровській обласній прокуратурі, було встановлено нові обставини злочину.

Вказано, що в адвоката під приводом виконання своїх зобов’язань з надання правничої допомоги виник злочинний умисел на організацію притягнення до відповідальності завідомо невинної особи.

Для реалізації цього плану він залучив одного з керівників та прокурора окружної прокуратури. Відповідно до розподілених ролей, прокурори штучно створили докази обвинувачення, на підставі яких невинну особу було притягнуто до відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв під виглядом сидру.

30 травня та 1 червня прокурорам повідомили про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 372 Кримінального кодексу, зокрема заступнику керівника прокуратури інкримінують пособництво (частина 5 статті 27) у цьому, а його підлеглому - саме притягнення невинного.

Крім того, адвокату додатково повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 372 КК (організація притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності прокурором, поєднане зі штучним створенням доказів обвинувачення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

19 травня цьому адвокату НАБУ повідомило про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27, частиною 3 статті 369 КК (підбурювання до надання неправомірної вигоди). Сумма хабаря мала становити 4 мільйона гривень. Адвоката викрили "на гарячому" одразу після отримання ним першої частини обумовлених коштів в сумі 20 тисяч доларів.