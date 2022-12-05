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НАБУ затримало Бориса Кауфмана та Олександра Грановського, - ЗМІ
Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана затримали співробітники Національного антикорупційного бюро в Одесі. Також детективи НАБУ затримали його бізнес-партнера Олександра Грановського.
Про це повідомляє "Українська правда".
У серпні 2022 року Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїхати. ДБР запросило повну перевірку його документів.
До того Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" щодо служби в армії (погане здоров'я). Також він є батьком трьох дітей.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Стверджується, що ДБР видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.
Борис Кауфман – бенефіціар групи Vertex United та мажоритарний власник найбільшого дистриб'ютора цигарок в Україні TEDIS Ukraine.
Також він вважається близьким до мера Одеси Геннадія Труханова. За неофіційною інформацією через Кауфмана Труханов підтримував комунікації з Офісом президента.
За інформацією джерела видання "Страна" у правоохоронних органах, детективи НАБУ затримали в Одесі не лише Бориса Кауфмана, а й його бізнес-партнера Олександра Грановського.
Обох зараз везуть з Одеси до Києва.
Нагадаємо, НАБУ оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Грановського, якого підозрюють в організації схеми, через яку Одеський припортовий завод втратив 93,3 млн гривень.