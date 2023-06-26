НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)

У понеділок, 26 червня, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.

Як зазначають в НАБУ, сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи.

"Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар", - повідомляють в НАБУ.

Там додають, що після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому".

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація – ч.4 ст.368 КК України.

Також у відомстві зазначають, що розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Раніше Вищий антикорупційний суд призначив 10 років вʼязниці колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу, якого викрили на вимаганні та одержанні хабаря в 150 тисяч доларів.