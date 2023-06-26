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Злочинність
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НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)

НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка

У понеділок, 26 червня, НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди. 

Про це повідомляє пресслужба НАБУ. 

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році.

Як зазначають в НАБУ, сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи.

"Не дивлячись на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, можновладці все одно вимагали виплатити хабар", - повідомляють в НАБУ.

Там додають, що після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації затримали "на гарячому".

Фото 2 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 3 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 4 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 5 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 6 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 7 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 8 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 9 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 10 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)
Фото 11 — НАБУ затримало голову Тернопільської облради та заступників очільника ОВА при отриманні хабаря (ФОТО)

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня кваліфікація – ч.4 ст.368 КК України.

Також у відомстві зазначають, що розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти.

Раніше Вищий антикорупційний суд призначив 10 років вʼязниці колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу, якого викрили на вимаганні та одержанні хабаря в 150 тисяч доларів. 

Автор:
Світлана Манько