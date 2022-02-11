НАБУ завершило расследование против экс-директора "Оператора рынка", выписавшего себе 2 млн грн премий

Национальное антикоррупционное бюро 10 февраля сообщило бывшему директору госпредприятия "Оператор рынка" Владимиру Евдокимову о завершении расследования по подозрению его в завладении 2,15 млн грн.

Как говорится в сообщении бюро, стороне его защиты открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлением его в суд.

Следствие установило, что в 2019-2020 годах Евдокимов, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладел средствами госпредприятия из-за издания приказов о поощрительных выплатах самому себе на указанную сумму. В декабре ему сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

"Собранных материалов в рамках уголовного производства достаточно для начала процесса возмещения ущерба, причиненного ГП "Оператор рынка" действиями его экс-руководства. Для этого госпредприятие может подать гражданский иск в рамках уголовного производства", - отмечается в сообщении.

НАБУ указывает, что уже неоднократно обращало внимание предприятия на необходимость начать этот процесс, однако такой иск до сих пор не был подан, что противоречит интересам государства, которое теряет возможность своевременного возмещения причиненного ему ущерба.

Евдокимов работал директором "Оператора рынка" с июня 2019 года по октябрь 2020 года, до этого он был членом Нацкомиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг.

ГП "Оператор рынка" было создано по решению Кабинета министров в апреле 2019 года для обеспечения работы оптового рынка электроэнергии. В новой рыночной модели, заработавшей с июля 2019 года, оператор отвечает за организацию купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке.