Начальницю Житомирської митниці викрили на системній корупції (ФОТО)

Служба безпеки України припинила масштабну корупційну схему на Житомирській митниці. До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично "обкладало даниною" місцевих бізнесменів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного із начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

Чиновники вимагали неправомірну вигоду із місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.

В обмін за хабарі посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови – погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу і простоями.

Під час контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували два факти отримання хабарів.

"За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано "на гарячому" під час одержання чергової частини неправомірної вигоди", - підкреслюють В СБУ.

Там додають, що наразі проводяться невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання фігурантів.

Їм готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зазначимо, СБУ затримали на хабарі голову Житомирської митниці Ольгу Іллінську та її заступника Олега Можовського, начальника управління Андрія Максимця та посередника.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Правоохоронці повідомили про підозру 5 головним інспекторам митного посту - це майже половина митників, які працювали на зміні.