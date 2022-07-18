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Начальник мереж одного з окупованих міст підключив струм для загарбників і отримав підозру
Начальнику Куп'янського високовольтного району електричних мереж АТ "Харківобленерго" Олександру Бондаренку заочно повідомлено про підозру в державній зраді, скоєну в умовах воєнного стану, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Бондаренко свого часу відновив електропостачання на окупованій частині Харківської області, що було використано окупантами для перекидання військової техніки залізницею.
"Підозрюваний пішов на співпрацю з окупантами. На вимогу представників країни-агресора чоловік організував відновлення електропостачання на окупованих територіях для забезпечення доставки російської військової техніки та обладнання", – йдеться в повідомленні.
Йшлося про відновлення постачання е/е в окупованих Куп'янську, Балаклії, Ізюмі, Шевченковому, Боровій та Великому Бурлуку. Підозрюваний ще й розглянув та затвердив проєкт будівництва повітряної лінії електропередач, побудованої з використанням сил і засобів РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.2 ст.111 ККУ. Досудове розслідування проводить слідчий Управління Служби безпеки України у Харківській області. Процесуальне керівництво – Харківська обласна прокуратура", – додали у повідомленні.
Нагадаємо, що на днях генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру депутату Верховної Ради Олексію Ковальову.