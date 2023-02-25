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Начальника одеської митної лабораторії викрили на хабарництві: йому загрожує 10 років ув’язнення
Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.
Про це повідомила пресслужба.
Зазначається, що посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.
За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.
За кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав 300 дол.
Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.
Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.
Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.
"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.
Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Правоохоронці повідомили про підозру 5 головним інспекторам митного посту - це майже половина митників, які працювали на зміні.