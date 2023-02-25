Начальника одеської митної лабораторії викрили на хабарництві: йому загрожує 10 років ув’язнення

Служба безпеки викрила на корупції начальника одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби.

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Про це повідомила пресслужба.

Зазначається, що посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів.

За хабарі чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не створювати штучних перешкод під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.

Крім цього, він "гарантував" підприємцям "прискорений" процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.

За кожне "позачергове" дослідження посадовець вимагав 300 дол.

Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки представників комерційних структур, які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Співробітники СБУ задокументували численні факти одержання зловмисником неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу", - повідомили в СБУ.

Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. Правоохоронці повідомили про підозру 5 головним інспекторам митного посту - це майже половина митників, які працювали на зміні.